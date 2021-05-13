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Доктор Мясников объяснил, когда можно есть сладкое и колбасу

, ИА "Амител"
Делать это можно только при одном условии
Фото: Александр Мясников / Фото: redler.ru

Фото: Александр Мясников / Фото: redler.ru

Из-за переедания и неправильного образа жизни за последние годы людей с лишним весом стало в два раза больше, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

При этом, по его словам, нет полезной еды или вредной. Зато есть правильный образ питания.

"Если правильно питаешься, можешь позволять себе и сладкое, и колбаску. Если ты отказываешь себе во всём, начинаешь зацикливаться, это уже неправильно. Позволяй, радуйся", – цитирует его РИА Новости.

Врач подчеркнул, что если человек питается правильно, то по праздникам он также может побаловать себя, например, оливье или салом. Однако составлять основу рациона эти продукты не должны.

Он также отметил, что рекомендации по питанию индивидуальны для каждого человека. Тем не менее он призвал всех не переедать, не есть на ночь, отказаться от мучного и больше двигаться.

Ранее Александр Мясников назвал главную ошибку тяжелобольных людей. По его словам, если человек столкнулся с тяжёлым недугом, ему необходимо регулярно двигаться и не прекращать физическую деятельность.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.05.2021 07:26
- гость -

Добрый доктор Айболит,
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться,
И корова, и волчица... ©

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