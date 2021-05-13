Биолог назвала условие, при котором заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова раскрыла условие для снижения заболеваемости коронавирусом. По её словам, это произойдёт, если прививку получат 30% населения.
"Я оптимист, и думаю, что 30% вакцинированных – это такой порог, когда заболеваемость начинает идти на спад. Есть и пессимисты, которые говорят, что только после 50-70% заболеваемость пойдёт на спад", – предположила специалист.
В беседе с РИА Новости биолог также рассказала, что в США заболеваемость стала снижаться, поскольку вакцинацию там прошли более половины населения. У России же этот показатель значительно ниже – две дозы "Спутника V" получили только около 10 млн человек, это менее 10% жителей. При таких показателях говорить о снижении заболеваемости пока рано, заключила специалист.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но говорить о полном восстановлении пока рано. Он также сообщил, что уже свыше 24 млн россиян прошли разные этапы вакцинации от COVID-19.
Комментарии
Лично я плевать хотел на вирус и поэтому живу спокойно и не переживаю!
какой эксперт?
да много тех,кто все прививки ставит--- это им надо.
есть те,кто никогда этим прививкам не верил---им это не надо.
руководители приглашают тех,кому это надо-и во славу им!