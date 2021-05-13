Эксперт рассказал, как восстановить пропавшие данные с флешки

Восстановить утраченные данные с флешки можно несколькими способами. Какими именно, рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
По его словам, если после подключения носителя к компьютеру на флешке не отображается часть данных или она вовсе пустая – ни в коем случае нельзя ничего удалять или копировать. В противном случае носитель может не подлежать восстановлению либо же копируемые файлы исчезнут без возврата, предостерёг эксперт.
Проверить исправность флешки можно на другом компьютере. Если и там ситуация повторится – проблема в носителе. "Оживлять" флешку придётся с помощью специальных приложений, например, R-Studio, Starus Partition Recovery или Unformat.
"Функционал в таких программах похожий: находите флешку в списке устройств в самом приложении, запускаете анализ носителя и после этого восстанавливаете появившиеся данные", – сказал специалист в беседе с агентством "Прайм".
После сканирования флешки данные нужно восстановить не на неё, а на другой носитель. Затем можно флешку отформатировать и проверить на вирусы. Если восстановить утраченную информацию не удалось, то стоит обратиться в сервисный центр, заключил Кашкин.
Комментарии
ох уж эти никчемные статьи.....есл иконтролер помер то без хирургического вмешательства ни ни
krash, не умничай, проверь флэшку на вирус.
На какой? Читай в следующей статье от эксперта!
Ну и R-Studio стоит, например, всего-то $80 (6000 руб.), такая смешная сумма любому школьнику по карману.
13.05.2021 09:58
- гость -
Аналоги этих прог есть в свободном доступе. И по теме. Флешка - это не сервер. Если там что-то действительно пропало в результате отказа блока памяти, то уже не помогут никакие профи.