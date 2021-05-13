На Алтае мужчина украл два телефона, чтобы продать их и спустить деньги на развлечения

В Алтайском крае полицейские оперативно раскрыли кражу двух сотовых телефонов, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, 47-летний житель села Буланиха Зонального района увидел, как женщина прячет ключи от дверей своего дома. Мужчина решил этим воспользоваться и сразу же после того, как хозяйка ушла, украл у неё два телефона.
Полицейские выяснили, что украденное сельчанин собирался продать, а вырученные деньги "потратить на развлечения". Злоумышленника задержали, а телефоны вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине предъявили подписку о невыезде.
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