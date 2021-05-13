"Локомотив" завоевал Кубок России

Московский "Локомотив" в финале Кубка России обыграл самарские "Крылья Советов". Встреча закончилась со счётом 3:1.
Матч прошёл в Нижнем Новгороде.
В составе чемпионов голы забивали Франсуа Камано (15-я минута), Фёдор Смолов (48, с пенальти) и Мурило (84). У "Крыльев Советов" отличился Владислав Сарвели (22).
Напомним, что "Локомотив", как участник Еврокубков, начал выступление на Кубке России со стадии плей-офф. Нынешняя победа принесла команде титул в девятый раз (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021). Московский клуб – лидер по числу завоёванных Кубков России среди всех команд премьер-лиги.
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