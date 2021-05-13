17 мая в Барнаул приедет экс-мэр Якутска, представитель партии "Новые люди" Сардана Авксентьева. В краевом центре она проведёт встречу со сторонниками партии, журналистами, а также обсудит с местным активом вопросы самоуправления, сообщает пресс-служба партии.
Сардана Авксентьева известна как первый политик, который лично общается с людьми в Instagram. Её инициативы по продаже дорогих внедорожников, принадлежащих мэрии Якутска, и отмене корпоративов за бюджетный счёт закрепили за Авксентьевой неофициальное звание "мэр здорового человека". Несколько недель назад она заявила, что станет кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Новые люди". Кроме того, она выполняет обязанности советника лидера партии Алексея Нечаева по работе с регионами.
"Я сосредотачиваю внимание на вопросах бюджета, связанных с налогообложением. Меня очень беспокоит состояние муниципалитетов. Голь и нищета – денег не хватает. И при этом масса задач, которые непосредственно сказываются на уровне жизни и настроении людей. У муниципалитетов очень много полномочий, но совсем нет средств. Чтобы обеспечить первую необходимость, нужно больше денег. Ни у кого ничего забирать не нужно. Нужно часть денег, которые собираются и "замешиваются" в общем федеральном котле, оставлять непосредственно на местах. Я вижу свою миссию в том, чтобы голос регионов был услышан. Вот моя главная задача", – говорит Сардана Авксентьева.
Партия "Новые люди" создана 1 марта 2020 года. Её основал предприниматель, руководитель компании "Фаберлик" Алексей Нечаев. В сентябре прошлого года партия по итогам региональных выборов вошла в состав законодательных собраний Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областей, набрав по 7-8 % голосов. На выборах в гордуму Томска "Новые люди" получили 15 %. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму партия выставит список, а также заявит более 200 кандидатов по одномандатным округам.
Комментарии
Обычная партия-однодневка, спойлер. Филиал едра для того чтобы заморочить голову избирателям перед выборами в гос.думу. А сама "бывший мэр" претендует на номинацию "Перевёртыш года".
Все эти партии "сидят на шее" у народа! Все они получают деньги из бюджета. Хот две партии, хоть двадцать смысл один - не работать, имитировать бурную деятельность, пользоваться льготами и получать хорошую зарплату! А вся "грызня" для вида, для показухи!
13.05.2021 11:28
- гость -
А как по другому? народ что ли должен не работать, а депутаты работать?
О вижу навальнята отметились, им все плохо, главное Лешку освободить..
13.05.2021 11:28
- гость -
Вопрос только кто их на народную шею посадил? А сделал это некий Путин, приняв закон о политических партиях где указано это гос. финансирование. А взамен лояльность и подконтрольность. Все должны "кормиться с руки", а кто не согласен, иностранный агент и экстремист. Всё просто. Вся эта ползучая контрреволюция случилась буквально вчера. Неужели никто ничего уже не помнит?!
13.05.2021 11:58
Вася
На счет навальнят не ясно, а вот идиоты типа тебя уже подтягиваются.
13.05.2021 11:58
Вася
У тебя кроме навальнят в голове умные мысли есть? Если кто то недоволен нынешней властью в твоем понимании навальнята? Плоско мыслишь! Знаешь, лучше я буду относиться к навальнятам, чем к путинятам!