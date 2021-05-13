Зачинщик смертельной драки на Старом базаре рассказал свою версию произошедшего

12 мая в Барнауле прошло очередное заседание по делу о смертельной драке на Старом базаре. На этот раз стороны допросили одного из главных свидетелей – "инвалида" Дмитрия Лопатина, из-за которого Павел Рохлов и ввязался в потасовку, пишет "Толк".

Лопатин рассказал свою версию событий. По его словам, вечером 26 июля, когда и произошла трагедия, он был пьян, тогда он впервые выпил за долгое время. Конфликт с компанией обвиняемого Михаила Старцева был для него не первым на тот момент. До этого он сделал замечание какому-то парню по поводу "грязных волос", из-за чего и началась перепалка.

После этого он подошёл к сестре жены Павла Рохлова, чтобы пригласить на танец. Однако, по словам Лопатина, девушка ему отказала. При этом супруга погибшего ранее утверждала, что мужчина всё же потанцевал с её сестрой, и именно тогда они решили, что он инвалид, поскольку Лопатин им якобы и сообщил о неполноценно работающей руке. На суде же мужчина заявил, что он никакой не инвалид.

Затем Дмитрий Лопатин пошёл знакомиться с Лилией Ворогушиной, которая сопровождала обвиняемого Михаила Старцева, и даже оказал ей знаки внимания. Однако Старцеву это не понравилось, и он дал Лопатину понять, чтобы тот отстал. После этого Лопатин достал из багажника трость и когда увидел, что обвиняемый к нему приближается, несколько раз ударил его, "чтобы обезопасить себя".

При этом Лопатин утверждает, что по девушкам тростью он не попал. Однако здесь его показания и очевидцев тоже расходятся. Ранее несколько свидетелей утверждали, что кого-то из женщин он всё же ударил. После этого Лопатин рассказал, как в конфликт ввязался Павел Рохлов, и пояснил, что сам он на тот момент уже стоял в стороне.

"У них завязался конфликт с девушками из компании Старцева. Я в это время стоял в стороне, но видел, как Рохлов ударил или толкнул Ворогушину, а затем последовал удар Старцева. После этого Рохлов упал и больше не подавал признаков жизни. Я подошёл к Старцеву и спросил, зачем он это сделал, но он не ответил", – рассказал Лопатин, отметив, что после этого он зачем-то решил продолжить конфликт со Старцевым, завязалась новая потасовка.

Расхождения в своих показаниях свидетель объяснил тем, что во время самого первого допроса был пьян. Также он пояснил, что инвалидность на момент драки с него была снята из-за "изменений в законодательстве". Кроме того, тогда Лопатин всем наговорил, что он инвалид, так как "хотел себя обезопасить от возможных последствий". В то же время он подчеркнул, что в вечер трагедии о своей инвалидности он никому не говорил. О том, что Рохлова не удалось реанимировать, Лопатин узнал уже в машине полицейских.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал ситуацию "вопиющим случаем".