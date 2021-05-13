Каникулы в городе: "Магис Дети" открывает дневной летний лагерь

В "Магис Дети" с 31 мая 2021 года начинает работать летний лагерь. Стать частью спортивных и творческих отрядов приглашают детей от 4 лет. Каждые две недели – новая, интересная смена.
Во время летних каникул в "Магисе" ребёнок не только получит новые впечатления, отдыхая вместе с командой сверстников, но и сможет усовершенствовать навыки и умения в спорте, обучении и творческом развитии. Первый заезд – с 31 мая по 11 июня 2021 года. В каждом из клубов смены будут разные:
Взлётная, 25: Смена "Увлекательные профессии". Дети смогут почувствовать себя пианистами, химиками, артистами и даже детективами.
Красноармейский, 25: Смена "Вкусные каникулы". Здесь детей научат домашним простым рецептам, а после они смогут сами приготовить свои кулинарные шедевры.
Кроме того, участники каждой смены будут посещать:
- занятия в бассейнах внутри клуба и в летнем открытом бассейне;
- спортивные и творческие секции;
- экскурсии, выездные мероприятия;
- квесты, мастер-классы, вечеринки.
Время пребывания в клубе – с 08:00 до 18:00. В стоимость путёвки уже включены полезные завтраки, разнообразные обеды и сытные ужины. Выходные дни (субботу, воскресенье) дети будут проводить дома.
Узнать подробности можно на сайте или по телефонам 226-616 и 566-700.
"Магис Дети"
WhatsApp +7-953-038-59-77
Адреса: Взлётная, 25, тел.: 226-616
Красноармейский, 25, тел.: 566-700
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