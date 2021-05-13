12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3070, сообщает региональный оперштаб.
За последние 24 часа в лабораториях подтвердили 68 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 527. Выздоровели 45 483 человека (+65 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 19, Бийск – 11, Яровое – 7, Камень-на-Оби, Рубцовск, Ребрихинский район – по 3 заболевших, Благовещенский, Калманский, Локтевский районы – по 2 заболевших, Алейск, Бийский, Бурлинский, Завьяловский, Ключевский, Красногорский, Кулундинский, Поспелихинский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 154 пациента, из них 67 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях свободно 336 коек.
Комментарии
это 17% от выявленных за сутки.
Либо лечить не умеют, либо искать... хотя может и считать