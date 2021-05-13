Алтайский край лидирует в рейтинге прозрачности закупок

Алтайский край попал в число лидеров по эффективности и прозрачности закупочной деятельности. Соответствующее письмо от руководства Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам получил Виктор Томенко.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что целью создания рейтинга является анализ региональных практик в сфере закупок. В этом году Алтайский край победил в шести номинациях.
"Лучшие оценки присвоены краю по показателям, характеризующим развитие информационной инфраструктуры закупок, нормативную базу, снятие административных барьеров, обеспечение доступности информации о системе закупок и профессионализм заказчиков. По 10 остальным номинациям региону также присвоены высокие оценки", – рассказали в правительстве.
Комментарии
Особенно отбор регионального оператора на 9 лет! Ни разу не коррумпированная закупка!!! Такой тендер требует отмены , и вопросы задавать не надо!