Алтайский фотограф вышел в финал конкурса Русского географического общества

Русское географическое общество запустило онлайн-голосование на приз зрительских симпатий фотоконкурса "Самая красивая страна". Он продлится с 12 до 26 мая. На победу в конкурсе претендует известный алтайский фотограф Евгений Борисов со своей работой "Улыбка кита".
Впервые мероприятие провели в 2015 году. Сейчас это один из самых масштабных российских фотоконкурсов дикой природы: в этот раз в нём приняли участие 8643 фотографа с 65 661 работой.
Победителей в номинациях определят члены жюри из числа профи. Главный приз – 250 тысяч рублей. Но претендент на приз зрительских симпатий определяется голосованием в интернете. Возглавляет Русское географическое общество министр обороны Сергей Шойгу, который сам увлекается фотографией уже много лет.
Евгений Борисов семь лет назад увлекся фотографией и окончил специальные курсы у известных пейзажистов. За несколько лет он побывал в десятках стран мира и привёз из поездок тысячи красивых снимков (почитать об увлечении бизнесмена можно здесь). Однако не меньше фотограф-путешественник любит снимать природу соседней Республики Алтай. Евгений Борисов уверен, что таких красивых горных вершин, чистейших рек и пьянящего воздуха свободы, как на Алтае, нет нигде в мире. В 2021 году выпустил книгу своих работ – Altai in Focus, в которую вошли 120 пейзажей природы соседней республики.
Поддержать Евгения Борисова с его работой "Улыбка кита" можно на сайте конкурса.
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