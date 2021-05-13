Россиянина осудят за призыв убивать полицейских

В Приморском крае прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Красноармейского района, обвиняемого в публичном призыве к совершению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
По версии следствия, в январе 2021 года мужчина записал видео, на котором "призывал к совершению насильственных действий, в том числе убийствам полицейских". Этот ролик он опубликовал на личной странице сервиса для создания и просмотра коротких видео.
"Тем самым фигурант публично призывал неограниченный круг лиц к осуществлению экстремистской деятельности", – говорится в сообщении.
Уголовное дело передали в суд на рассмотрение. Обвиняемому грозит до пяти лет колонии.
Накануне в Республике Крым силовики задержали мужчину, который в социальных сетях угрожал взорвать школу. Таким образом житель полуострова намеревался проверить работу спецслужб.
Комментарии
Обвиняемому грозит до 5 лет колонии
Ну так то гуманно, ведь если бы последовали его призыву, для полицейских было бы хуже, их бы убивали
записал видео, на котором "призывал к совершению насильственных действий, в том числе убийствам полицейских"
А сам ведь не шел убивать
Дтп устраивают с травмами и гибелью столько не дают, маньяков по удо выпускают.
А тут брякнул и 5 лет. С ума сошли? Пусть отрабатывает принудительным трудом, желательно очень низкоквалифицированным.
Так он 5 лет и будет отрабатывать низкоквалифицированным принудительным трудом