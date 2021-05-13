Специалист "Алтайкрайэнерго" предстанет перед судом за крупную взятку

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу ведущего специалиста управления транспорта и учёта электроэнергии АО "СК Алтайкрайэнерго". Его обвиняют в получении крупной взятки.
Установлено, что с июня 2019 года по январь 2021 года обвиняемый получил от трёх предпринимателей взятки на общую сумму более 800 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство в пользу их компаний.
"В целях обеспечения взыскания незаконно полученного дохода и исполнения наказания в виде штрафа органами СУ СК России по Алтайскому краю на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей наложен арест", – рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Ранее сообщалось, что сотрудник Алтайской таможни пресёк противоправные действия иностранца, который пытался дать взятку за непривлечение к административной ответственности.
Комментарии
А главный почему уклонился, и теперь дружбу повыше завел ? Там ведь тоже таланты сына в 20 лет ну никак не тянут на сверх прибыли!
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу ведущего специалиста управления транспорта и учёта электроэнергии АО "СК Алтайкрайэнерго"
А прокуратура из ЕР?
А можно Ф.И.О. героя озвучить. Может будет, что вспомнить про него.