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Без перспектив. Жители небольшого алтайского посёлка попросили помощи у справороссов

, ИА "Амител"
В Литвиновке нет почти никаких благ цивилизации

Жители посёлка Литвиновка Тальменского района, где проживают 213 человек, оказались лишены самого необходимого. В населённом пункте нет ни ФАП, ни аптеки, ни почты, ни Сбербанка, ни магазинов. Не говоря уже о дорогах и транспорте, отсутствии нормальной питьевой воды. Устав от отговорок властей, что на решение их проблем нет денег, жители написали коллективное обращение к депутату Госдумы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву.

Как сообщает партийный сайт, ближайшая к Литвиновке "цивилизация" – станция Озерки – располагается в четырёх километрах. Только там есть почта, Сбербанк, поликлиника (однако к узким специалистам приходится обращаться в Тальменку, там же сдавать анализы), магазины. Но при этом почта и Сбербанк в Озерках работают только по определенным дням. В самой же Литвиновке пешеходам, особенно мамам с ребятишками на руках или в колясках, невозможно нормально передвигаться: тротуаров как таковых нет. Весной ученики не могут ездить на школьном автобусе, добираются до образовательного заведения на электричке. В посёлке нет уличного освещения, потому что у сельсовета отсутствуют деньги на оплату.

"Кроме того, наш посёлок находится среди хвойного леса. И в окрестностях огромное количество свалок. Люди бы вышли на субботник по уборке мусора, но опять проблема найти транспорт для его вывоза", – говорится в обращении. Также в Литвиновке нет газа, хотя магистральный газопровод проходит всего лишь в трёх километрах от посёлка. Большая проблема – вода. Летом жители пользуются питьевой водой для полива огородов, а зимой вынуждены брать воду у тех односельчан, у которых есть колодцы, или вовсе таскать из речки.

Александр Терентьев отметил, что обращения от людей на некачественную питьевую воду, дорогие дрова, дороги, по которым ни пройти ни проехать, стали довольно часто поступать в общественную приёмную: "Ответы на вопросы, поднятые жителями Литвиновки, начнём искать в чиновничьих кабинетах. Депутатский запрос будет направлен, в первую очередь, к главе Тальменского района, чтобы понять, в курсе ли районная власть, как живут люди в посёлках на их подведомственных территориях, и какие меры принимаются для решения проблем жителей".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

13.05.2021 14:55
- гость -

"начнём искать в чиновничьих кабинетах"

как выборы пройдут, искать перестанут, проходили, знаем

13.05.2021 15:33
- гость -

Сваливать нужно. Собрать волю в кулак и переехать в город. Понятно же что всем плевать и на посёлок и на его жителей. Таких посёлков по стране тысячи

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