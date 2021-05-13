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Новости

Названы самые желанные для переезда города России

, ИА "Амител"
За последний год россияне проявили куда больший интерес к смене локации
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Москва, Санкт-Петербург и Тюмень вошли в топ городов, куда россияне сильнее всего хотят переехать. Кроме того, огромной популярностью среди жителей регионов пользуются Краснодар, Сочи и Анапа, пишут "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным издания, за последний год спрос на жильё в столице вырос на 36%, в Санкт-Петербурге – на 31%, а в Тюмени – на 20%. В Краснодаре спрос за этот же период увеличился в 2,3 раза, в Сочи – в 2,1 раза, в Анапе – в 2 раза, в Екатеринбурге – в 1,8 раза и в Калининграде – в 1,4 раза.

Москва и Петербург традиционно остаются наиболее привлекательными за счёт высоких зарплат и развитой социальной инфраструктуры. Из-за роста безработицы в регионах эта тенденция лишь усилилась. При этом южные города и Калининград привлекают россиян в первую очередь своим мягким климатом. Аналитики считают, что в ближайшие годы аналогичную популярность приобретёт и Крым.

Кроме того, на желание россиян изменить место жительства повлиял спрос на удалённую работу. Благодаря поправкам в законодательство на такую форму занятости россияне стали активнее интересоваться переездом в тёплые края.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.05.2021 13:41
- гость -

давайте всей страной переедем в Москуву и Питер.
работа только там, зачем жить в сибири и на дальнем востоке?

кто допустил такой перекос в развитии регионов???
считаете это нормальным?

13.05.2021 13:54
- гость -

кто допустил такой перекос в развитии регионов???
************************************

Известно кто! Тот, кто уже больше 20 лет страну с колен поднимает! И, судя по всему, собирается это делать еще как минимум до 2036 года.

13.05.2021 13:58
- гость -

13.05.2021 13:54
- гость -
экономикой занимаются другие люди

13.05.2021 14:01
АБОРИГЕН

13.05.2021 13:41
- гость -
Этот перекос, суть выстроенной административно-экономической системы. Полное административно-экономическое переподчинение одному центру и соответственно лишением какой-либо административной и экономической самостоятельности всех субъектов "федерации". Чтобы и пискнуть никто не посмел.

13.05.2021 14:05
- гость -

как тут оказалась Тюмень?

13.05.2021 14:05
- гость -

13.05.2021 13:54
- гость -
кто допустил такой перекос в развитии регионов???
************************************

Известно кто! Тот, кто уже больше 20 лет страну с колен поднимает!
Это потому, что родился при нем, и не знаешь (наверное потому, что еще юн), что такой перекос был всегда.И в очень давние времена Москва и Питер были притягательными для проживания по экономическим причинам, и юг страны также манил, но уже в силу своего климата.Так было, есть, и наверное будет.А что касаемо твоих намеков, они беспочвенны.Не он или кто-либо еще причина, просто так сложилось исторически.Знаешь как говорят мудрецы - не ищи черную кошку в темной комнате.Ее все равно там нет.)

13.05.2021 14:10
АБОРИГЕН

13.05.2021 14:05
- гость -
Вот только не надо о том, что так было всегда. Так стало в 20 веке при коммунистах. Путин лишь продолжил "линию партии". При царе народ наоборот бежал на Урал, Сибирь и Дальний Восток, по дальше от властей.

13.05.2021 14:13
- гость -

13.05.2021 14:05
Так массово раньше не сбегали.

13.05.2021 14:23
- гость -

13.05.2021 14:10
АБОРИГЕН

боря ваши враки утомили.

13.05.2021 14:27
- гость -

13.05.2021 14:23
- гость -
13.05.2021 14:10
АБОРИГЕН

боря ваши враки утомили.

Не мешайте звезде амика самовыражаться

13.05.2021 14:30
- гость -

массово раньше не сбегали.
поколение другое типа где родился там и пригодился, да кто там нас ждет и пр...

13.05.2021 14:31
- гость -

13.05.2021 14:27
- гость -
Ну какая это звезда?Так (как в известном анекдоте)-жалкое подобие левой руки.Вот Казя калиброванный-звезда!Но к счастью сдулся старик.))

13.05.2021 15:22
- гость -

13.05.2021 14:31
- гость -
Но к счастью сдулся старик.

Так надуйте его!

13.05.2021 15:31
- гость -

13.05.2021 14:05
- гость -
как тут оказалась Тюмень?

Спали? уже давно нефтяные города бурно развиваются и там хорошие зарплаты и люди буром туда прут

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