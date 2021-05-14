Слабое сделать сильным: ФЦК проводит конкурс эффективных практик по улучшению труда

Федеральный центр компетенций (ФЦК) проводит конкурс для предприятий – участников нацпроекта "Производительность труда". До 25 мая 2021 года принимают заявки по двум номинациям: "Лучшая практика повышения производительности труда" и "Лучшее предложение по улучшению".
"Лучшая практика повышения производительности труда" – это методическое пособие, разработанное для определённого продуктового потока или его части, которое содержит набор инструкций для самостоятельного внедрения. Оно должно быть опубликовано или быть готовым к публикации на ИТ-платформе производительность.рф.
"Лучшее предложение по улучшению" – это описание одного или нескольких решений по сокращению потерь в рабочих процессах, позволяющих добиться повышения производительности труда в продуктовом потоке или в его части.
Церемония награждения победителей пройдёт в рамках пленарного заседания III Федерального форума "Производительность 360", который состоится в июне этого года.
Подробная информация о конкурсе и подаче заявки на участие доступна на сайте.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
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