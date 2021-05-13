Более 7,5 тысячи многодетных матерей на Алтае досрочно получают страховую пенсию

7600 многодетных матерей в Алтайском крае досрочно получают страховую пенсию. Об этом сообщает официальный сайт региона.
Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости получают женщины, достигшие 60-летнего возраста. Многодетным матерям это право предоставляется досрочно.
"Для этого должен быть соблюдён ряд условий: воспитание детей до восьмилетнего возраста, наличие не менее 15 лет страхового стажа и минимального пенсионного коэффициента (в 2021 году требуется не менее 21). Кроме того, мама не должна быть лишена родительских прав", – пояснила начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий краевого ведомства Валентина Натарова.
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