Переводы денег из России признали самыми выгодными в мире

Стоимость трансакций из России в другие страны оказалась самой низкой в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Всемирного банка.
Оплата за операцию сократилась более чем в два раза: с 2,1% до 1%. Для Европы и Средней Азии этот показатель в среднем составляет 6,4%. Самыми выгодными признали переводы из России в Грузию.
Вместе с падением стоимости трансакции уменьшились и объёмы переводов в долларовом эквиваленте. Этому поспособствовали падение курса рубля и пандемия. В европейском и среднеазиатском регионах объём переводов упал на 9,7%, до 56 миллиардов долларов.
Ранее Всемирный банк раскрыл данные о задолженности стран перед другими государствами. Основным должником Российской Федерации оказалась Белоруссия – братский народ должен России по меньшей мере 8,1 млрд долларов.
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