Эксперты подсчитали шансы россиян найти вторую половинку

Каждый россиянин имеет 48 шансов найти свою любовь в течение всей жизни. И чтобы быстрее найти "того самого" человека, нужно быть честным и открытым, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сайта знакомств Badoo.
"Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 – не абсолютно, но честность и открытость определённо повышают шансы найти подходящего партнёра", – отметил математик Бобби Сигалл.
Авторы исследования также отметили, что идея встретить своего спутника крайне популярна среди россиян, поскольку в поисках находятся 52% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты проведённого опроса среди тысячи респондентов, где было 65% мужчин и 35% женщин.
Наиболее привлекательными качествами будущего партнёра участники исследования назвали честность (70%), надёжность (58%), верность (53%), заботливость (53%), а также умение и желание поддержать (47%). А вот внешность (13%) и достаток (12%) заботят их меньше всего. Кроме того, 76% россиян хотели бы, чтобы их партнёры были максимально честны и готовы говорить о себе.
Комментарии
А что если есть честность (70%), надежность (58%), верность (53%), заботливость (53%), умение поддержать (47%), но при этом импотент?