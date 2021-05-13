Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Водитель автомобиля Mercedes сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле. Видео с места происшествия показали в краевой ГИБДД.
Инцидент произошёл 12 мая на проспекте Красноармейском. 26-летний водитель, который находился за рулём иномарки, допустил наезд на пешехода.
По информации ведомства, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. От удара её отбросило на соседнюю полосу. Горожанке потребовалась госпитализация.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Курской области шестилетний ребёнок за рулём "Жигулей" насмерть задавил свою мать. Она пыталась удержать машину, чтобы та не столкнулась с припаркованной сзади иномаркой.
Комментарии
ну дура не? себе и водителю проблемы такие
А пацаненок на тротуаре молодец, как стоял так и стоит, прям кремень.
наверное и не знала, что там сделали светофор...
да и не переходила она, а перебегала
пассажир иномарки сначала попытался помочь встать (зачем?) а потом оставил лежать головой на асфальте
допустил наезд на пешехода.
А как он мог его НЕ допустить? и не надо отвечать в стиле ответственности за рулем, скоростного режима и пр. ересь, может это тетка допустила что мозги ее резко кончились.
наверное и не знала,
слепошарая?