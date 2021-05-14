Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
"И в сердце всегда упоительный май...
Мы детям расскажем об этом.
Подарим им розы, поставим им чай
И вспомним о "будущем лете".
Сергей Есенин.
Настоящее лето пришло в Барнаул в середине мая. Уже несколько дней в городе стоит тёплая погода, на улицах всё больше цветущих деревьев. Барнаульцы устраивают фотосессии с первыми распустившимися яблонями. И гулять при такой атмосфере и без комаров (правда надолго ли?) – одно удовольствие.
А на выходных жителей края ждёт настоящий летний зной: по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 30 градусов.
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