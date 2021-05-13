8380 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8380 – до 4 913 439 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2787 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+741) и Московской области (+643). Алтайский край (+68) на 13 мая занимает 24-ю строчку рейтинга.
Выздоровели за весь период 4 527 878 человек, в том числе 9349 – за последние сутки.
Скончались ещё 392 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 114 723 летальных случая.
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