Двое мужчин ограбили ветерана в День Победы в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые ограбили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны в День Победы. Они пришли домой к пенсионеру, чтобы якобы его поздравить.
Пожилой мужчина узнал одного из злоумышленников, так как ранее он оказывал ему услуги сантехника. Мужчины сорвали с шеи пенсионера цепочку и крестик стоимостью около 100 тысяч рублей.
"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления МВД России по Василеостровскому району установили и задержали подозреваемых. Ими оказались два местных жителя в возрасте 26 и 18 лет", – сообщили в ведомстве.
Украденные вещи пенсионеру вернули, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Мамонтовском районе 34-летний неоднократно судимый мужчина проник в дом к пенсионерке, избил её и похитил из холодильника мясо, конфеты и мороженое.
Комментарии
это кем нужно быть, чтобы ограбить 99-летнего беззащитного старика?
молодежь 26 и 18 лет
поздравляю, вырастили новое поколение