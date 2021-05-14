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До +22 градусов потеплеет в Алтайском крае 14 мая

, ИА "Амител"
В отдельных районах региона ожидаются кратковременные дожди
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В пятницу, 14 мая, в Алтайском крае вновь установится тёплая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха по краю в этот день составит от +17 до +22 градусов. Преимущественно без осадков, однако в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди. Ветер северный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от +17 до 19 градусов. Преимущественно без осадков, как и в целом по региону. Скорость северного ветра в краевом центре не превысит 11 м/с.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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