Как на Алтае учат финансовой грамотности и что у края могут перенять другие регионы

Преступники изобретают всё больше новых способов кибермошенничества. Таких, что наказать потом виновных и вернуть деньги порой практически невозможно. Единственный выход – просвещать население, чтобы на уловки попадалось всё меньше людей, объяснил замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. В ведомстве разработали комплексную стратегию, как повысить финансовую грамотность россиян.

И на Алтае её реализуют лучше, чем во многих других регионах, уверен Яковлев. Представители федерального Минфина приехали в Барнаул, где вместе с заместителем председателя правительства Алтайского края и министром финансов Алтайского края Данилом Ситниковым, главой регионального Минобра Максимом Костенко и экспертами экономической и финансовой сферы обсудили опыт нашего региона. О том, чем Алтай может поделиться с другими субъектами, почему детей нужно финансово просвещать с малых лет и чему их учат, – в материале amic.ru.

"Будем рекомендовать Алтай как пример"

Федеральная стратегия финансовой грамотности рассчитана на 2017-2023 годы. Но в Алтайском крае этим вопросом занялись ещё с 2014-го года, рассказал Данил Ситников. За это время в регионе провели больше 25 тысяч мероприятий, посвящённых финансовой грамотности.

"В Алтайском крае созданы условия для реализации и развития финансового просвещения населения и обеспечен плавный переход ко второму этапу реализации национальной стратегии повышения финансовой грамотности. Сформированный устойчивый механизм взаимодействия участников программы позволил сохранить каналы взаимодействия с целевыми аудиториями и продолжить просветительскую деятельность в области распространения финансовой грамотности. На текущем этапе реализации государственной программы повышения финансовой грамотности осуществляется тиражирование эффективных практик финансового просвещения с использованием накопленного опыта и созданной инфраструктуры, а также расширение программ финансового просвещения посредством интеграции в них компонентов общественных финансов и бюджетной грамотности", отметил заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников.

В основе работы, по его словам, индивидуальный подход в просвещении ко всем категориям: пенсионерам, молодёжи и школьникам. Для них разрабатывают отдельные программы, чтобы обучение было максимально полезным для каждого. И в федеральном Минфине такое решение считают крайне удачным. По словам Яковлева, Алтайский край в этом плане – прекрасный пример для других.

"Нам давно было интересно, как стратегия реализуется в Алтайском крае. Неоднократно слышал, что здесь самостоятельно формируют лучшие практики для всех слоёв населения. Деление программы по группам населения, на наш взгляд, является наиболее правильным. И в работе с регионами Минфин будет рекомендовать пример Алтайского края", – подчеркнул Алексей Яковлев.

Учитель – финансовый консультант для всей семьи

Тем не менее особое внимание в регионе уделяют именно финансовому просвещению школьников, отметил Ситников. С 2017 года программы по финансовой грамотности внедрили в алтайских школах со второго по одиннадцатый классы. По его словам, необходимой методологической базой сейчас обеспечен 81% всех образовательных организаций в крае.

А обучение по методике преподавания курса финансовой грамотности прошло уже 1898 педагогов, рассказал глава алтайского Минобра Максим Костенко. Сегодня курс преподают в 53% алтайских школ и абсолютно во всех колледжах региона.

"То, что даётся детям, как правило, моментально передаётся их родителям. Поэтому фактически учитель становится своего рода финансовым консультантом для всей семьи. Сам федеральный проект потрясающий по своему замыслу. Финансовая грамотность – ярчайший пример, как можно сформировать методпредметные компетенции у учащегося. Все эти знания остаются у учеников и полезны в области жизненных навыков. В этом весь цимус и смысл стратегии", – объяснил министр образования.

Более того, в регионе уже думают о том, чтобы начать преподавать азы работы с финансами и в детсадах. По словам Костенко, если правильно это реализовать, эффект от стратегии будет ещё больше. В Алтайском крае и без этого выходят за рамки федеральной стратегии: преподают финансовую грамотность в летних оздоровительных лагерях и в детдомах.

Своими подходами Алтайский край готов поделиться с другими субъектами. Регион стал даже межрегиональной методической площадкой: здесь обучают финансовой грамотности и педработников из других регионов.

Перестать бояться и начать зарабатывать

По словам Яковлева, финансовая грамотность сегодня – это не только о мошенничествах. Смысл стратегии в том, чтобы научить людей работать с деньгами и видеть выгоду.

"Мы рассматриваем финансовую грамотность в трёх контекстах. Первое – это, конечно, финансовая безопасность. Сфера финансовых услуг постоянно усложняется. И риски мошенничества возрастают. Люди должны знать, как правильно работать с кредитными организациями. И понимать, когда следует насторожиться. Второе – это повышение благосостояния. Рассказывать людям обо всех новых финансовых инструментах. Приток населения на фондовый рынок увеличился. И нужно учить россиян извлекать выгоду. Третье – мы как государство должны доносить, какие в стране существуют меры поддержки", – объяснил замдиректора департамента федерального Минфина.

В скором времени, отметил Алексей Яковлев, на федеральном уровне появится документ, где будут детально прописаны все шаги и инициативы стратегии. В ведомстве надеются, что количество россиян, которые свободно ориентируются в финансах и не попадаются на уловки мошенников, будет только расти. И опыт Алтайского края, по его словам, очень поможет ведомству дальше дорабатывать стратегию и придумывать новые проекты.