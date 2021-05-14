Пока не поздно: врачи рассказали, как защитить себя от СПИДа

Смертность от СПИДа в Алтайском крае сократилась на 3% в сравнении с 2019 годом. По словам инфекционистов, это неплохой показатель. На сегодняшний день в регионе 18 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей, примерно у 200 из них болезнь перешла в терминальную стадию – СПИД. На этом этапе организм уже не в состоянии бороться с заболеванием и быстро угасает. В День памяти умерших от СПИДа инфекционисты Алтайского краевого СПИД-центра напомнили о важности профилактики и защиты от ВИЧ-инфекции.

Тихий убийца

Алтайский край, несмотря на постепенное снижение темпов заражений ВИЧ, занимает восьмое место по количеству инфицированного населения в стране. За все годы регистрации пациентов в крае было выявлено более 30 тысяч заражённых. Сегодня на нашей территории проживают около 18 тысяч ВИЧ-инфицированных, из них около 2% – на стадии СПИДа. Процент низкий, потому что на заключительном этапе болезни люди угасают очень быстро.

Врачи говорят, что, несмотря на снижение количества заражённых, выросло число ВИЧ-инфицированных среди гетеросексуальных пар (ранее чаще всего болезнь обнаруживали у гомосексуальных партнёров).

При этом, согласно общероссийской статистике, более 30% ВИЧ-инфицированных не знают о своём заболевании, потому что оно не проявляет себя годами. ВИЧ практически бессимптомен (иногда его проявление похоже на простуду). Очевидным заболевание становится только в терминальной стадии – тогда его называют СПИДом. И этот диагноз уже не оставляет людям никаких шансов.

"У ВИЧ существует так называемый "период окна". Он длится от трёх до шести месяцев, в этот период человек ещё может заметить лёгкие симптомы – повышение температуры, недомогание, ломота в суставах и мышцах. Через пару недель они пройдут, и если за это время ВИЧ не был обнаружен, он перейдёт в бессимптомную стадию. Человек будет жить, не подозревая, что болен, и может заразить других", – говорит главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Если человек не сдаёт анализы на ВИЧ и не принимает терапию при заражении, через несколько лет (от трёх до восьми) инфекция переходит в стадию СПИДа. А его симптоматика видна сразу: сильное похудение, увеличенные лимфоузлы по всему телу, лихорадка. Помимо этого, организм поражают сопутствующие инфекции – туберкулёз и другие заболевания лёгких, поражения ЖКТ, центральной нервной системы, рак.

"Умирают даже не от СПИДа, а от сопровождающих его диагнозов. Потому что СПИД убивает иммунитет, а остальные инфекции сразу атакуют слабый организм. Люди в терминальной стадии долго не живут, поэтому в больницах лежат мало – сгорают за считанные недели", – сказала эпидемиолог Алтайского краевого СПИД-центра Анастасия Куринская.

За 30 лет в Алтайском крае умерло 10 800 человек с диагнозом ВИЧ (СПИД). Последние три года уровень заболеваемости и смертности от ВИЧ в регионе постепенно снижается. Доля умерших от СПИДа и сопутствующих заболеваний сократилась на 3%: в 2019 году количество умерших составляло 20,5% от общего числа заражённых, а в 2020 – уже 17,4%. Во многом это связано с ранней выявляемостью и профилактикой.

В случае с ВИЧ любимая присказка большинства людей "как заболит, тогда схожу к врачу" не подходит, отмечают эпидемиологи. Именно поэтому уже много лет специалисты СПИД-центра делают упор на пропаганду профилактики, регулярной сдачи анализов и защиты от ВИЧ.

Квизы и экспресс-тесты для профилактики

Чтобы привлечь внимание к профилактике ВИЧ-инфекции, эпидемиологи разработали познавательную игру в формате квиза (викторины) для школьников и студентов. Отвечая на вопросы в командах, они освежают или пополняют знания о профилактике и способах защиты от заражения. Amic.ru тоже напоминает вам о том, что делать, чтобы уберечь себя от ВИЧ или вовремя обнаружить болезнь (чтобы жить долго, получая специальную терапию).

Как защищать себя от ВИЧ:



– сохранять верность одному партнёру, избегая беспорядочных половых связей;

– при этом нужно узнать как свой ВИЧ-статус, так и вашего партнёра;

– предохраняться при любых видах полового контакта;

– маникюр, педикюр, пирсинг и татуировки делать только в салонах, где соблюдены санитарные нормы;

– не употреблять наркотики;

– не использовать шприцы многократно;

– не использовать чужие средства личной гигиены.

"Самое главное – дважды в год сдавать тесты на ВИЧ. Не нужно бояться услышать, что вы больны. Жить в неведении – абсолютно неверная тактика. ВИЧ-инфекция – это, прежде всего, серьёзное заболевание, которое без должного лечения может привести к необратимым последствиям для человека и его близких", – сказал инфекционист Валерий Шевченко.

Если тест вдруг оказался положительным, вам нужно не паниковать, а сразу встать на учёт в краевой СПИД-центр и получить терапию. При регулярном лечении ВИЧ не переходит в СПИД, и человек может прожить долгую и полноценную жизнь (и даже иметь детей – кстати, в Алтайском крае заражённые ВИЧ женщины практически всегда рожают здоровых детей).

Напомним, что вирус не передаётся при объятиях, рукопожатиях, поцелуях, воздушно-капельным путём. Не заразитесь вы и в бассейне, сауне, туалетной комнате, касаясь бытовых предметов инфицированного человека. Комары заболевание тоже не переносят. А вот сексуальные контакты сейчас лидируют как основная причина заражения ВИЧ – поэтому к выбору партнёра в наше время нужно относиться внимательнее, добавили эпидемиологи.

Тест на ВИЧ в Барнауле можно сдать в Центре борьбы со СПИДом по адресу: ул. 5-я Западная, 62. Там делают как экспресс-тесты, так и обычные анализы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Если три года назад ежегодно выявлялось более двух тысяч больных, то в 2020 году их количество сократилось до 1700. За 4 месяца 2021 года было выявлено 569 новых зараженных.