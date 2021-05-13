Экс-заведующую складом продуктов питания барнаульского детсада осудили за взятки

Экс-заведующую складом продуктов питания детского сада осудили на два года условно за взятки. Женщина получала деньги от директора одной из фирм города за заключение договоров на поставку продуктов.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следователи выяснили, что с января 2019 по декабрь 2019 года заведующая получила около 127 тысяч рублей за заключение договора с компанией, которая стала основным поставщиком товаров для нужд детсада. Деньги женщина получила наличными.
В итоге суд признал её виновной по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом") и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Комментарии