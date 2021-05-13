Песков исключил возможность присоединения Донбасса к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию европейских СМИ о том, что Россия намеревается "де-факто интегрировать" части восточной Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", – сказал Песков.
Ранее Bloomberg со ссылкой на распространённый в ЕС документ рассказывал об интеграции восточных частей Украины с указанием конкретных шагов. По информации агентства, Евросоюз подготовил ряд мер, которые должны помочь Украине в противостоянии с Россией.
Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта.
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