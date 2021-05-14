В Сбербанке анонсировали программу мероприятий, посвящённых юбилею компании

12 ноября 2021 года Сбербанку исполняется 180 лет. В честь этого в городах России пройдут концерты и фестивали, в онлайн-кинотеатре Оkkо выйдет сериал о жизни компании, а на платформе TikTok – фирменное шоу. О программе мероприятий рассказал старший вице-президент, руководитель Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.
"Мы начали обратный отсчёт: 180 дней до юбилея. Это, конечно, день рождения Сбербанка, преемниками которого мы являемся, а не Сбера – молодого бренда нашей экосистемы. Но мы – большая семья, и наши дочерние компании, такие как СберМаркет, СберЗвук или СберЛогистика, также будут поздравлять клиентов – как Сбербанка, так и своих", – отметил Владислав Крейнин.
В честь юбилея Сбербанк уже запустил таймлайн, где отображена история банка на фоне событий XIX-XXI веков. Здесь можно найти множество интересных фактов об истории России и финансовом развитии страны. Портал открыт для всех желающих.
Летом в регионах России, в том числе в городах Сибири, пройдёт "Фестиваль Сбера". Это большой праздник с участием приглашённых гостей, "Хора Турецкого" и "Сопрано". На фестивале организуют зоны отдыха и развлечений, которые познакомят гостей с экосистемой Сбера, проведут конкурсы и мастер-классы.
В этом году юбилейные мероприятия также поддержит традиционный забег Сбера – "Зелёный Марафон", который пройдет 5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды. В Барнауле он состоится в Парке спорта Алексея Смертина. Регистрация на мероприятие продлится до 28 мая на сайте www.greenmarathon.ru Впрочем, зарегистрироваться на забег можно будет и 5 июня на площадке марафона. Кроме того, банк разработал одноимённое приложение, где можно поучаствовать в экологических и благотворительных челленджах и внести свой вклад в заботу об окружающей среде. В рамках благотворительных активностей марафона будет высажено 180 тысяч деревьев в разных регионах страны.
Сами сотрудники Сбербанка будут активно участвовать в подготовке праздничного контента. По словам Владислава Крейнина, это поможет укрепить корпоративный дух и "зарядить" команду.
"Мы считаем важным вовлекать сотрудников в празднование юбилея. Для этого Сбербанк делает несколько проектов в формате шоу. Одним из таких мероприятий будет реалити-шоу в TikTok, где короткими видео мы будем рассказывать о том, как устроена компания. Также мы готовим сериал "Как в Сбере", который выйдет на платформе Okko. В его создании будут участвовать известные артисты и продюсеры. Выход планируем в ноябре", – рассказал Владислав Крейнин.
Кроме того, вице-президент напомнил о традиционной акции "Зелёный день", его в компании позиционируют как самый выгодный день в году. Клиентов ждут специальные предложения и большие скидки, которые анонсируют за несколько недель до старта. Кроме того, осенью текущего года вновь состоится СберКонф – масштабная презентация новинок экосистемы Сбера.
Владислав Крейнин подчеркнул, что все события в рамках празднования юбилея компании будут отмечены специальным логотипом.