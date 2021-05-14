Уже через месяц, в середине июня, Центризбирком официально объявит о старте кампании по выборам в Госдуму. Эксперты больших сюрпризов от голосования не ждут, главная интрига – удержит ли "Единая Россия" конституционное большинство, а также сможет ли в ГД пройти пятая партия (чаще всего в этой связи называют "Новых людей"). А между тем выборы становятся для России всё более дорогим "удовольствием". Нынешняя кампания обойдется бюджету в рекордные 16,6 млрд рублей. В предвыборных перипетиях разбирался amic.ru.

Политической апатии стало больше

Эксперты отмечают низкий интерес населения к теме осенних выборов. "Многие либо не в курсе предстоящего голосования, либо не придают ему большого значения. Ещё одной причиной стала общая политическая апатия, которая была заметна и раньше, но прошлый год, прошедший в условиях борьбы с коронавирусом, заметно её усилил", – считает политолог Илья Гращенков.

Согласно действующему законодательству, выборы состоятся при любой явке, порог давно отменён, так же как и графа в избирательных бюллетенях "против всех". Но вот итоги голосования могут серьёзно повлиять на положение партии власти.

Фонд "Петербургская политика" описал три возможных сценария осенних выборов в Госдуму. Политические элиты, по мнению авторов доклада, рассматривают будущее голосование через призму 2011 года, когда выборы в нижнюю палату парламента совпали с масштабными протестами. Хотя сами результаты голосования и были управляемы, последующие события привели к тому, что думские выборы стали оцениваться как "сосредоточие политических рисков", отмечают в фонде.

"Крепость" или "Ветер перемен"

В пользу первого сценария ("Крепость") говорит опыт прошлогоднего голосования по Конституции. Тогда при явке 68% изменения поддержали 78% участников референдума. Если такая же тенденция сохранится и в сентябре, единороссы получат конституционное большинство (более 300 из 450 мандатов). С этим согласен политолог Константин Калачев. Он считает, что у "Единой России" есть все шансы взять примерно 190 мандатов по округам и около 50% по партспискам (примерно 125 мест). Дополнительные возможности связаны с мобилизационными проектами ЕР и трёхдневным голосованием, пояснил эксперт.

Второй сценарий – "Ветер перемен" – предполагает, что ЕР достается около 260 мандатов, а в Госдуму пройдут до пяти партий. Косвенным доказательством того, что этот сценарий Кремль рассматривает как весьма вероятный, говорит и спущенный ранее в регионы "план". Так, РБК писал ещё зимой, что федералы ориентируют регионы на 45% явки и 45% голосов за ЕР.

Сценарий "Ветер перемен" выглядит едва ли не идеальным для стран с развитой демократией, без доминирования какой-то одной политсилы, уверен Гращенков. "В таком случае удовлетворены окажутся все стороны. Власть сможет контролировать Думу путём коалиции ЕР с более слабыми и управляемыми партнёрами (обновлённая "Справедливая Россия", "Новые люди" или Партия пенсионеров), а протестное движение "заявит об успехе и рекордно низких показателях власти". Но это всё – не более чем фантазии", – резюмирует Гращенков.

Согласно третьему сценарию ("Ускользающее большинство"), власти снизят степень контроля над выборами, ограничиваясь лишь "режиссурой процесса". При таком раскладе единороссы могут не получить даже простого большинства. Но это – малореалистичный сценарий, считает политтехнолог Константин Лукин.

"Для этого нужно, чтобы проголосовать пришли избиратели, которые негативно относятся к власти, это снизит результат ЕР по спискам. Большинство же критикующих власть к выборам относятся индифферентно и на участки вообще не придут", – уверен Лукин.

Пока же, по мнению экспертов, власти готовят страну к первому плану ("Крепость"), который подразумевает максимальный контроль над кампанией и получение "Единой Россией" конституционного большинства. Однако негатив в обществе может склонить чашу весов в сторону второго сценария ("Ветер перемен"), при котором ЕР удержит простое большинство, а в Госдуму пройдёт кто-то из малых партий. Третий план ("Ускользающее большинство"), допускающий потерю "Единой Россией" даже простого большинства, считается наименее вероятным.

Почём депутат для народа?

А между тем выборы в России (результат которых мало у кого вызывает сомнения) каждый раз становятся всё дороже. В 2021 году организация выборов в ГД обойдётся федеральному бюджету в 16,6 млрд рублей, за пять лет стоимость проведения голосования подорожала на 6,25 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на Минфин.

Около 16 млрд рублей составил бюджет Барнаула на 2021 год. То есть краевая столица на эти деньги спокойно проживёт целых 12 месяцев.

К слову, затраты на думские выборы могут ещё вырасти, если ЦИК примет решение о трёхдневном голосовании. Пока же один народный избранник (всего их будет, напомним, 450) обойдётся бюджету в 36,9 млн рублей.

Значительные средства на кампанию готовы потратить и сами её участники. Так, стоимость выборов по одномандатному избирательному округу, по предварительным расчётам, может составить как минимум до 70 млн рублей.

Без сбора подписей в парламентских выборах смогут принять участие 14 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Партия Роста", "Родина", "Гражданская платформа", "Зелёные", "Новые люди", "Зелёная Альтернатива", "Коммунисты России" и КПСС.

Прилепин, Жириновский и Грудинин

В большей части партий формирование списков уже близко к завершению, но фамилии претендентов, как правило, не раскрываются до последнего момента. В "Единой России" с 24 по 30 мая проведут праймериз по отбору кандидатов. В июне пройдёт партийный съезд, где официально состоится выдвижение кандидатов. Предвыборная программа партии будет основана на темах недавнего послания Владимира Путина: развитие социального государства, экономика, газификация, экология, культура и внешняя политика. Как и в 2016 году в список партии войдут представители "Народного фронта". Пока сохраняется интрига, кто возглавит список ЕР на выборах в российский парламент. Звучат разные фамилии – от президента Путина и экс-премьера Дмитрия Медведева до нынешнего главы правительства Михаила Мишустина. Ясность здесь наступит не раньше лета, считает Гращенков.

Больше конкретики по другим партиям. Так, список "Справедливой России – За правду" возглавит Сергей Миронов, также в общефедеральную тройку войдут Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Три партии стали единым целым в начале 2021 года. Эксперты связывали это с намерением Кремля сохранить четырёхпартийную Госдуму. СР балансировала на грани 7% при проходном барьере 5%. Объединение должно усилить позиции "мироновцев".

Уже известно, что СР, помимо действующих депутатов Госдумы (среди них и лидер алтайских эсеров Александр Терентьев), намерена выдвинуть ряд новичков. Это писатель Николай Стариков, политолог Сергей Михеев, возможно, ими станут журналистка Екатерина Гордон, экономист Михаил Делягин. Ранее сообщалось, что партия готова выдвинуть телеэрудита Анатолия Вассермана.

Не исключено, что в новой Госдуме мы увидим фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова (от "Партии Роста"), стилиста Сергея Зверева (возможно, от СР), рэпера Моргенштерна и других селебрити, включая бывшую солистку группы "Тату" Юлию Волкову.

Пойдёт на выборы и большая часть действующих депутатов ГД от КПРФ. Окончательное решение об их выдвижении будет принято на съезде партии. Весьма вероятно, что компартию на одном из округов в Алтайском крае будет представлять экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин. Практически определились с кандидатами и в ЛДПР. Лидером списка по традиции станет Владимир Жириновский.

"Новые люди" замахнутся на 5%?

Остальные партии, за исключением "Новых людей" (их возглавляет руководитель компании Faberlic Алексей Нечаев), объективно не могут рассчитывать на прохождение в парламент. Политобъединение под руководством Нечаева способно добиться своего не только за счёт солидных финансовых ресурсов, которые вкладывают в кампанию, убежден политтехнолог Константин Лукин.

"Среди сильных ходов партии Нечаева – чёткое позиционирование в качестве "единственной партии развития", опора на ярких представителей региональных элит и поиск новых лиц через конкурсы идей и кандидатов. Очевидная удача – привлечение в свои ряды бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, которая становится на федеральном уровне голосом регионов", – рассуждает Илья Гращенков.

С тем, что "Новые люди" могут пройти в Госдуму, согласен Лукин. "Нечаев заявлял, что среди новых людей, которые проголосуют за партию, в том числе и те избиратели, которые раньше не ходили на выборы. Достучаться до этой аудитории партии помогут популярные региональные блогеры. Их совокупная аудитория – более 15 млн человек. А говорят они о простых и понятных вещах – здоровье, отношениях, детях. Это серьёзный ресурс для партии, особенно если вспомнить, что для прохождения 5% нужно 3 млн голосов", – полагает эксперт.

Массовка с претензией на госфинансирование

Из заметных партий "второй волны" (на прохождение в парламент вряд ли могут рассчитывать) аналитики называют "Коммунистов России" и "Яблоко". В прошлые выборы 2016 года комроссы заняли пятое место, набрав 2,27% голосов. Проходной барьер и тогда, и сейчас равен 5%. Впрочем, если не удастся набрать необходимого количества голосов по партсписку, остаётся шанс провести в парламент несколько одномандатников, уверен Гращенков.

Также в числе тех, кто будет штурмовать барьер в 3% (это даёт право на госфинансирование на следующую пятилетку), остаются "яблочники", предполагает эксперт.

При этом наиболее значимые игроки "второго эшелона" пока, по данным ФОМ, не демонстрируют позитивной динамики. Более того, партия "Яблоко", рейтинг которой вырос с 1 до 2% несколько недель назад, теперь утратила этот прирост, отмечает глава АПЭК Дмитрий Орлов. По его мнению, протестные настроения заметно ослабли и вряд ли в состоянии существенно повлиять на ход кампании. "Можно прогнозировать, что результаты партий парламентской оппозиции будут ближе друг к другу, чем в 2016 году. Из полупроходной "Справедливая Россия" постепенно становится проходной", – добавил он.

Наиболее высокой будет конкуренция за протестные голоса городских избирателей – за них поборются КПРФ, "Яблоко" и "Новые люди". Запрос на новизну предложения, на свежие лица и альтернативу партиям-старожилам могут использовать "Новые люди", считает Орлов.

По мнению Ильи Гращенкова, сейчас на рейтинги партий за месяц до старта кампании в ГД влияет недавнее послание президента. Так, рейтинг ЕР вырос после выступления Путина на 1%. При этом ФОМ показывает падение у всех остальных: КПРФ – 12% (было 13%), ЛДПР – 10% (было 11%), СР – 7% (было 8%), остальные партии – 6% (было 8%). Одновременно выросла популярность у ответа "Не пойду на выборы" – 13% (было 9%) и "Хочу испортить бюллетень – 2% против 1%.

"Массовый отток людей от выборов в целом говорит, что надежды, связанные с голосованием, покидают население. Особенно это видно на фоне рейтинга новых партий. 15% тех, кто считает выборы неинтересными, – это рост внутреннего протеста, в том числе из-за разгрома внесистемной оппозиции", – резюмирует политолог.

В этой связи эксперт задаётся вопросом: сможет ли кампания в Госдуму вернуть разуверившихся в электоральное поле или, наоборот, их численность будет нарастать к осени, тем самым осушая явку?