Песков объяснил, почему Путин продолжил работать удаленно после вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему после вакцинации Путин продолжает работать на удаленке. По его словам, это связано с "продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов".
"Режим предосторожности в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям нужно следовать, особенно когда это связано с первым лицом", – цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.
Песков подчеркнул, что удаленный режим работы не влияет на результаты деятельности главы государства и не связан с состоянием его здоровья.
Напомним, что первую дозу вакцины Владимир Путин получил 23 марта, а вторую – 14 апреля. Каким именно препаратом прививался глава государства, пока неизвестно. Об этом не говорят ни он, ни его официальные представители.
11 мая президент сообщил, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после вакцинации.
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