Путин впервые прокомментировал массовое убийство в казанской школе

Президент России Владимир Путин назвал массовое убийство в школе в Казани варварским преступлением. Его слова передает ТАСС.
"Трагедия потрясла нас всех, с Татарстаном – вся Россия", – сказал глава государства во время совещания с правительством.
Рабочую встречу Путин начал с минуты молчания.
Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.
Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.
Cуд избрал стрелку меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Свои действия он объяснил тем, что хотел показать всем людям, что они – его рабы.
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