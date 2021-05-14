Деньги и любовь. Астрологи рассказали, каким знакам повезёт больше всех в 2021 году

Астрологи уверены, что удача в 2021 году ждёт почти все знаки зодиака, просто в разное время, пишет Пятый канал. Но только одному знаку стоит ждать сразу несколько больших и приятных событий за год. По прогнозам астрологов, это Раки. Самыми счастливыми месяцами для них будут июль и сентябрь. Представителям знака стоит готовиться к ярким путешествиям, множеству новых знакомств и морю новых впечатлений. Кроме того, астрологи рассказали, чего в 2021 году ждать всем остальным.

Деньги

Скорпионов большая прибыль ждёт уже в мае. Вообще, весь 2021 год для них пройдёт в мыслях о том, где бы найти дополнительные источники заработка, объясняют астрологи. И добавляют, что новые возможности откроются уже в последний месяц весны. А самым везучим представителям знака посчастливится даже выиграть в лотерею.

Рыб тоже ждёт финансовая удача. Но в ноябре. По прогнозам астрологов, они смогут продвинуться по карьерной лестнице и позволить себе большую покупку, о которой давно мечтали.

Любовь

В августе Близнецы смогут, наконец, встретить свою настоящую любовь. Причем влюбятся представители знака крепко и надолго, предупреждают астрологи. Это будет именно та встреча, которая в будущем может перерасти даже в счастливый брак.

Для Козерогов год тоже станет удачным во многих сферах. Но особенное тепло им подарит вторая половинка. Те, кто уже обрёл свое счастье, лишь убедятся в верности своего выбора. А одинокие Козероги, наконец, узнают, что такое настоящая и взаимная любовь.

Путешествия

Тельцам лучше выбрать для отпуска июль. Астрологи уверяют, что в это время представители знака смогут по-настоящему отдохнуть. Причём время можно провести как в тихом семейном кругу, так и оторваться по полной, уехав в какое-нибудь красивое место.

А для Львов лучшее время – июнь. Причём им лучше отправиться в другие города или страны. Там, отмечают астрологи, представители знака встретят новых людей, которые сыграют в их жизни очень важную роль.

А в последний месяц лета лучше отдохнуть Весам. Причём они могут выбрать отдых на свой вкус. О чём бы представители знака ни мечтали – в августе 2021 года они смогут воплотить это в жизнь.

Карьера

В плане карьеры в 2021 году больше всех повезёт Овнам. Они смогут или получить должность, о которой давно мечтали, или вообще открыть собственное небольшое дело. И всё это будет сопровождаться увеличением доходов.

У Дев дела на работе тоже будут идти продуктивно. А в сентябре они, наконец, смогут продвинуться по карьерной лестнице. Причём речь идёт как о физическом, так и об умственном труде. Главное – не упустить шанс, предупреждают астрологи.

А Стрельцам воздастся за их старания ближе к концу года, в ноябре. Они получат долгожданное повышение и увеличат свои доходы. А вместе с профессиональными успехами придут и другие. Вдохновение, по словам астрологов, позволит им быть продуктивными и во всех остальных сферах.