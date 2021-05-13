Назван новый способ, который позволяет взломать любой iPhone

Данные с любой техники Apple можно получить через режим обнаружения устройства. Эксперт изучил встроенные инструмент Find My и узнал, что с его помощью можно взломать как планшеты, так и телефоны.
Как рассказал в своем блоге рассказал инженер Фабиан Бройнлайн, сервис Find My позволяет обнаруживать потерянные девайсы с помощью специального протокола. Оставленное без присмотра устройство передает сигнал по Bluetooth, который принимают все находящиеся на расстоянии нескольких метров iPhone и iPad.
Эксперту удалось запустить сервер на собственном компьютере и настроить его так, чтобы он произвольно подключался к устройствам Apple. Инженеру удалось передать и принять данные от телефона, зашифровав их под видом GPS-координат, которыми обычно делятся Apple-устройства.
Автор описал новый способ в своем блоге и заметил, что таким образом теоретически можно взломать любой смартфон или планшет Apple, а также маячок AirTag.
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