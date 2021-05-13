Ученые нашли у коронавируса уникальную способность к заражению

Ученые Института Вейцмана и Израильского института биологических, химических и экологических наук нашли уникальную способность коронавируса SARS-CoV-2 использовать молекулярные механизмы зараженных клеток, чтобы "сломать" иммунную систему хозяина и быстро размножаться.
Согласно публикации в научной статье Nature, ученые взяли экспериментальную клеточную культуру, инфицировали вирусом и брали пробы каждые три часа.
Оказалось, что инфицирование коронавирусом в целом негативно влияет на процесс трансляции, когда РНК и рибосомы участвуют в синтезе белка. Во-вторых, вирус вызывает быструю деградацию мРНК в цитозоле, подавляя сигналинг и не позволяя клетке активировать иммунную защиту против патогена. Кроме того, SARS-CoV-2 подавляет механизм транспорта мРНК из ядра клетки к рибосомам.
Таким образом, коронавирус способен перестроить механизм синтеза белка у зараженной клетки. Сигналы, которые клетка старается отправить для активации иммунной защиты, не трансформируются в белки, осуществляющие дальнейшую передачу сигналов, что приводит к замедленному иммунному ответу.
Комментарии
я так и знала. (ниче не понятно, но оч интересна)