Спортсмены из Эквадора прибыли на Этап кубка мира по гребле в Барнаул

Члены сборной команды Эквадора прибыли в Барнаул для участия в Этапе кубка мира по гребле. Такую информацию сообщает Telegram-канал правительства Алтайского края.
Как отмечают власти, болельщики уже тоже начали прибывать в город. В ближайшее время ожидается делегация Международной федерации гребли. При этом основные организационные вопросы решены, а на Гребном канале заканчивают установку шатров для отдыха и питания спортсменов. Завершается монтаж электронной системы.
Напомним, что Этап кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. Официальные тренировки спортсменов на подготовленном гребном канале в краевой столице начнутся 18 мая.
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