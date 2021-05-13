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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о порядке проведения ЕГЭ в 2021 году

, ИА "Амител"
По словам министра, экзамены пройду очно, однако школы будут соблюдать противоэпидемические меры
Фото: tweet-per-sec.com

Фото: tweet-per-sec.com

Ученики девятых и одиннадцатых классов будут сдавать итоговые экзамены в очном формате. При этом учебные заведения обяжут соблюдать все необходимые противоэпидемические меры, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Как сообщает РИА Новости, министр подчеркнул, что пункты проведения экзаменов уже подготовлены. По его словам, как и в прошлом году, в школах готовы соблюдать меры повышенной санитарной безопасности.

"Будет влажная уборка помещений, бесконтактная термометрия, рассадка на специальные дистанции, ограниченное заполнение аудиторий", – рассказал Кравцов.

Напомним, что ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в России отменят Единый государственный экзамен. По его словам, в стране стоит вернуться к традиционному формату поступления.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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