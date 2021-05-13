Росгвардия предложила меры по ужесточению оборота гражданского оружия

Глава Росгвардии Виктор Золотов после массового убийства в Казани предложил вернуть возрастной ценз в 21 год. По его мнению, также следует ужесточить требования для получения охотничьего билета.
Как сообщает РИА Новости, также Виктор Золотов предложил проводить тщательное психиатрическое обследование претендентов на покупку оружия, а кандидатам устраивать курсы "молодого бойца".
Напомним, что после массового убийства в казанской школе Путин потребовал от главы Росгвардии проработать варианты ужесточения законодательства об обороте гражданского оружия.
Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.
Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.
Суд избрал стрелку меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Свои действия он объяснил тем, что хотел показать всем людям, что они – его рабы.
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