В Госдуме предложили закрепить право покупателей на приобретение товара по ценнику

Член Совета Федерации Сергей Леонов предложил закрепить право потребителя покупать в магазине товары по той цене, которая указана на ценнике. Для этого потребуется дополнить закон "О защите прав потребителей".
Как отметил сопартиец Леонова по ЛДПР, депутат Ярослав Нилов, в своём Telegram-канале, поправка закрепит, что "потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ценнике, в случае несоответствия цены товара, указанной на ценнике, и при его оплате".
Леонов отметил, что потребители часто сталкиваются с ситуацией, когда стоимость товара на ценнике не совпадает с таковой в чеке, а товары, которые расположены рядом с акционными, нередко пробиваются по более высоким ценам. При этом продавцы объясняют ошибки техническими сбоями и окончанием акции.
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