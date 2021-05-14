Учёные назвали вещество, необходимое для здоровья сердца

Учёные Великобритании и Индии назвали вещество, необходимое для нормальной работы сердца. Выяснилось, что адипонектин – гормон, вырабатываемый белой жировой тканью, – способен компенсировать генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале PLOS One, учёные оценили такие показатели, как индекс массы тела, уровень сахара в крови натощак и холестерина у людей с высоким риском развития заболеваний кровеносной системы.
Оказалось, что у тех, у кого наблюдались кардиометаболические нарушения, в крови отмечается низкая концентрация адипонектина. Эта связь оставалась чёткой даже при учёте сторонних факторов, обычно влияющих на здоровье сердца.
Дальнейший анализ показал, что уровень гормона может снижаться у людей с генетическими вариациями в выработке оментина – это вещество синтезируется в жировой ткани и усиливает чувствительность к инсулину при нормальном весе, что благотворно влияет на здоровье сердца. Однако у тех, у кого выработка оментина снижена из-за генетических особенностей, могут развиться сердечно-сосудистые заболевания даже при отсутствии лишнего веса.
Эксперты отметили, что повышение уровня адипонектина может быть эффективной профилактикой заболеваний сердца. При этом потеря веса в сочетании с диетой и физическими упражнениями может повысить уровень гормона в крови, в то время как курение и повышение активности симпатической нервной системы обычно понижают концентрацию адипонектина.
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