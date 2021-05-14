Астероид крупнее пирамиды Хеопса приближается к Земле

В пятницу, 14 мая, к Земле приблизится крупный астероид 2015 KJ19, размер которого превышает высоту пирамиды Хеопса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подразделение NASA.
По данным специалистов, астрономический объект имеет диаметр от 88 до 200 метров. При этом какой-либо опасности для человечества астероид не представляет, поскольку в точке максимального сближения он будет в 15 раз дальше, чем Земля от Луны.
Ранее лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко назвал три препятствия для освоения Марса. По его словам, землянам необходимо их решить до того, как пытаться покорить Красную планету.
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