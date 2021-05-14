Врач рассказал о синяках, на которые стоит обратить внимание

Врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог Амиран Демуров рассказал о том, на какие синяки стоит обратить внимание. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам специалиста, нужно понимать, какого характера синие пятна на вашем теле. Обычные синяки, которые возникают из-за травм и ушибов, проходят быстро. Но на большие гематомы стоит обратить внимание.
"Если это небольшой поверхностный синяк, он либо самостоятельно пройдёт дней через 10-15, либо на фоне приёма локальных гепариносодержащих препаратов пройдёт быстрее. Если это большой синяк, большая гематома с большим объёмом крови, может быть, требуется консультация хирурга, чтобы понаблюдать, что она рассасывается, а не нагнаивается", – поделился врач.
Особое внимание нужно уделить "плохим" синякам, которые состоят из мелких сосудистых образований. Если вы нашли у себя нечто подобное – вам нужна консультация врача.
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