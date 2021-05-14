Специальный выпуск сериала "Друзья" покажут 27 мая

27 мая на сервисе HBO Max выйдет спецвыпуск сериала "Друзья". Об этом сообщили представители медиахолдинга WarnerMedia.
"HBO Max представит специальный выпуск "Друзья: воссоединение" (Friends: Reunion) в четверг, 27 мая, в первую годовщину запуска HBO Max", – рассказали в компании.
К своим ролям вернутся все актёры оригинального сериала: Рэйчел (Дженнифер Энистон), Фиби (Лиза Кудроу), Джоуи (Мэтт Леблан), Моника (Кортни Кокс), Росс (Дэвид Швиммер) и Чендлер (Мэттью Перри).
Помимо основного актёрского состава, в эпизоде появятся: Джастин Бибер, группа BTS, Кара Делевинь, Леди Гага и многие другие.
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без Бузовой не интересно