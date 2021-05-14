В Новоалтайске приступили к ремонту дорог в рамках нацпроекта

Ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" стартовал в Новоалтайске, сообщили в пресс-службе Минтранса Алтайского края.
Так, на улице Октябрьской специалисты уже начали укладывать новый слой асфальта. Отремонтированный участок будет прилегать к новой автобусной остановке, которая улучшит транспортное обслуживание горожан и учеников лицея № 8.
В рамках нацпроекта также отремонтируют ещё три объекта. К обновлению дороги на посёлок Новогорский приступят в начале июня. Затем дорожники проведут работы на улицах Семафорной и 2-й Залинейной.
Общая протяжённость обновлённого покрытия составит более шести километров. На выполнение работ выделили свыше 100 млн рублей.
Ранее сообщалось, что ещё четыре улицы начали ремонтировать в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле. Всего по проекту в городе ведут работы на девяти участках.
Комментарии
А когда когда залатают дыры на улице Ленина в районе Чесноковка в Новоалтайском городском округе? Улицу Майскую слегка подсыпали срезкой и то наполовину. А до улицы Ленина руки не дошли. По улице Линейной в Чесноковке тоже надо ямы засыпать.
Давеча на Майской у автобуса с пассажирами на ходу оторвался и упал газовый баллон. Слава богу бабаха не случилось. На месте автобусников я б давно отказался ездить по таким дорогам.
А переулок Профсоюзный??!! Это ж после бомбежки на Курской дуге ровнее было(( Песком засыпали и считают "отремонтировано". Зимой "зимний" асфальт, летом песок...
Высоковольтную тоже не мешало бы залатать, перелатать и вылатать