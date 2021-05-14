На Алтае мужчина обворовал магазин, проделав дыру в потолке

Жителя Новотроицка Тальменского района задержали по подозрению в краже денег и товаров из местного магазина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным полиции, в ночь на 10 мая мужчина через постройку проник на чердак магазина, а затем пропилил деревянное перекрытие потолка и проник в торговый зал. Оттуда он похитил 39 тысяч рублей, десять блоков сигарет, алкоголь, термос и куртку. Помещение он покинул так же, через крышу.
На утро в полицию обратился владелец торговой точки. Ущерб он оценил в сумму, превышающую 60 тысяч рублей. По подозрению в краже правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления. Известно, что несколько дней назад он освободился из мест лишения свободы.
Часть похищенного имущества у подозреваемого изъяли, а его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".
Комментарии