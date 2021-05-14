10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

10 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3080, сообщает региональный оперштаб.
За последние 24 часа в лабораториях подтвердили 66 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 593. Выздоровели 45 552 человека (+69 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 21, Бийск – 8, Рубцовск – 4, Родинский район – 3, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Калманский, Табунский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Славгород, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Суетский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 152 пациента, из них 66 – на ИВЛ.
Комментарии
Значит не смогли выявить почти 1000 зараженных!!!
При 6% выявлении алтайскому минздраву эпидемию не остановить(((
Прибывшие на соревнования и болельщики (тем более иностранные) не садятся на карантин! Умрет еще больше наших бабушек и дедушек, зато по телевизору покажут греблю из Барнаула.
Не только бабушек и дедушек.
Полтора месяца назад умер родственник знакомого, 35 лет от роду, полтора месяца в реанимации с почти 100% поражением легких.
Новый Год встретил припеваюче, а сейчас в земле холодной лежит
14.05.2021 11:21
- гость -
Значит не смогли выявить почти 1000 зараженных!!!
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Ну естественно. Мало того, что мазки могут выявить этот вирус только, если сделаны в самом начале заболевания. Так еще многих просто не тестируют.
прививайтесь