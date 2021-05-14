Новый корпус Алтайского трансформаторного завода сдадут в эксплуатацию к концу года

Производственный цех № 18 строят на территории Алтайского трансформаторного завода. Генеральный директор предприятия Александр Карлов рассказал, что работы идут по плану.
"В мае планируем закончить монтаж металлоконструкций и плит перекрытия, в июне – приступить к монтажу сэндвич-панелей. Далее – отделка. Думаю, что к концу года корпус будет сдан в эксплуатацию", – уточнил он.
Карлов отметил, что подрядчики и работники ремонтно-строительного цеха постараются сделать так, чтобы рабочим завода было комфортно на новых местах. Цех укомплектуют оборудованием, которое соответствует всем современным требованиям, пишет официальный сайт региона.
Комментарии
Благодаря сильному руководителю предприятие выстояло в 90-е продолжает развиваться.