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Новый корпус Алтайского трансформаторного завода сдадут в эксплуатацию к концу года

, ИА "Амител"
Работы идут по графику
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Производственный цех № 18 строят на территории Алтайского трансформаторного завода. Генеральный директор предприятия Александр Карлов рассказал, что работы идут по плану.

"В мае планируем закончить монтаж металлоконструкций и плит перекрытия, в июне – приступить к монтажу сэндвич-панелей. Далее – отделка. Думаю, что к концу года корпус будет сдан в эксплуатацию", – уточнил он.

Карлов отметил, что подрядчики и работники ремонтно-строительного цеха постараются сделать так, чтобы рабочим завода было комфортно на новых местах. Цех укомплектуют оборудованием, которое соответствует всем современным требованиям, пишет официальный сайт региона.

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Комментарии

14.05.2021 13:29
- гость -

Благодаря сильному руководителю предприятие выстояло в 90-е продолжает развиваться.

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