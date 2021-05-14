Власти Бийска рассказали, когда достроят парк за "Ривьерой"

Жители Бийска удивлены тем, что парк за ТЦ "Ривьера", который начали строить в быстром темпе, превращается в руины. Работы остановились, а вандалы постепенно разрушают недострой.
В администрации города рассказали, что строительство не закончили потому, что подрядчик не выполнил своих обязательств и власти не смогли принять работу. При этом подрядчик подал в суд и требует выплат.
"Суд ушёл на экспертизу, и мы предполагаем, что примерно половину этого года займёт судебное разбирательство. Пока всё не будет урегулировано, мы не сможем приступить к последующему монтажу. А подрядчик будет настаивать на оплате тех работ, которые он фактически выполнил, но не закончил объект", – цитирует "Бийский рабочий" первого замглавы города Ирину Ломоносову.
Власти отметили, что ко второму этапу благоустройства парка всё-таки приступили. Благоустройство набережной начали с отсыпания дамбы.
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