Праздник в прямом эфире: традиционная ярмарка детских товаров и услуг пройдёт онлайн

Ярмарка "Алтайский край – территория детства" в этом году пройдёт с 1 по 3 июня в режиме онлайн. Для мероприятия создана специальная платформа, где, помимо маркета, будет работать интерактивная программа для детей в прямом эфире. Трансляция будет идти 1 июня с 11:00 до 15:00.
Для предпринимателей участие в ярмарке – это возможность рассказать о своей компании широкой аудитории, увеличить количество клиентов и продаж. Участвовать могут производители товаров и услуг для детей, зарегистрированные на территории Алтайского края.
Сферы, которые могут быть представлены на онлайн-ярмарке:
- отдых и оздоровление детей;
- дошкольное, общее и дополнительное образование детей;
- культурно-просветительская деятельность;
- услуги, направленные на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;
- психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (особенное детство);
- детские товары.
Заявки на участие принимают в онлайн-формате до 25 мая 2021 года. Каждый участник может представить до трёх позиций продукции со скидкой от 30%. Платформа принимает только заявки на приобретение продукции: за товарно-денежные отношения с покупателем отвечает предприниматель.
Подать заявку на участие можно на сайте ярмаркадетства.рф. Справки по вопросам участия по тел. 8-913-213-84-68.
Организаторы мероприятия: Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Центр "Мой бизнес", клуб "Партнёрка в деле".
Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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