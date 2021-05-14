Житель Алтайского края незаконно спилил 10 сосен и попался полиции

Фото: прес-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
В Угловском районе полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в краже сухостоя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошёл в одном из кварталов Озеро-Кузнецовского участкового лесничества. Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили гружённый древесиной автомобиль УАЗ в селе Павловка.
"В ходе разбирательства выяснилось, что владелец автомобиля спилил десять сухостойных сосен, распилил их на сортименты и вывез из лесного массива", – говорится в сообщении.
Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей. В качестве доказательств у подозреваемого изъяли 57 сортиментов древесины, машину и бензопилу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине предъявили подписку о невыезде.
Комментарии
Нельзя пилить сухо стой с ним лес лучше горит. Все леса горят. Страна дураков.
Весь бор завален сушняком, никто ничего не убирает, а попробуй возьми палку, посадят, ещё немного и СССР вам будет казаться раем, гайки закручивают всё сильнее, концлагерь а не страна.
Наверняка это крендель считает, что все чинуши воры и их нужно расстрелять.
14.05.2021 13:18
ППКошмариков
езжайте поживите в европе или америке , поймете где режим и концлагерь.
там за прогулку возле чужих домов донесут и оштрафуют дурака
Назарчук (светлая ему память)в интервью амиг сказал,что лысыми на Алтае леса сделали Карлин и Ишутин-где эти герои?- а тут мужик спилил чего-то и уг. дело.
-народные леса грабят чиновники высотой до небес-они так решили для себя...
13.18
вы правы:СССР действительно будет раем----потому и народу не говорят о происходящих уже сейчас переменах.
Был в лесах Европы. Нет валежника, сухо стоят. Чистота.
14.05.2021 13:18
ППКошмариков
Весь бор завален сушняком, никто ничего не убирает.
Сбор валежника в России разрешен. Но на фото не валежник.
Насчет уборки, его и раньше никто не убирал. Вы просто не были в настоящей тайге.
14.05.2021 13:49
- гость -
Был в лесах Европы
В Европе древесина в большом дефиците и лесов там с гулькин нос.
Сколько раз говорю: вперед надо стать членом партии "Единая Россия", а потом можно безнаказанно хоть что творить!